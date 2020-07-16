В Изюме несколько подростков нашли на улице кошелек, в котором были телефон, пенсионное удостоверение, кредитные карты и деньги. Ребята решили вернуть найденное владельцу.

Об этом стало известно из письма изюмчанки в редакцию местного издания "Обрії"."Случилось так, что мой муж Василий Владимирович потерял телефон. Очень переживал, ведь потеря мобильного, это своего рода потеря связи с миром. К тому же, в чехле, в котором была мобилка, остались кредитные карточки, пенсионный и деньги. Думал, придется все начинать с нуля. И каково же было удивление, когда на следующий день поступил звонок. Как выяснилось, группа юношей случайно наткнулась на потерянный телефон. Они сообщили, куда следует обратиться, чтобы забрать его", - написала пенсионерка.По словам женщины, муж был счастлив, что потерянное нашлось. Супруги выразили благодарность ученикам гимназии №1 Долгареву, Карасеву, а также харьковчанину Чевгус.