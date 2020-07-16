Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Академика Павлова до ул. Тарасовской, будет запрещено с 21:00 17 июля до 5:30 20 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с санацией ливневой канализации.На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Полевой, ул. Академика Павлова, пер. Конюшенному и др.Также с 21:00 17 июля до 5:30 20 июля автобус №249э будет объезжать этот участок следующим образом: - пр. Московский - пер. Конюшенный - ул. Академика Павлова - пр. Московский и дальше по маршруту.На этот же период будет запрещено движение троллейбусов по ул. Богдана Хмельницкого, ул. Броненосца «Потемкин» и пр. Московскому, на участке от разворотного круга «Ст. м. «Защитников Украины» до разворотного круга «Ст. м. «Московский проспект».В связи с этим, троллейбус №13 будет курсировать следующим образом: парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - разворотный круг «Ст. м. «Московский проспект».Кроме того, с 23:00 17 июля до 15:00 18 июля будет запрещено движение трамваев по пр. Московскому, на участке от ул. Академика Павлова до ул. Кошкина. В связи с этим, трамвай №8 будет курсировать следующим образом:первая часть: 602 м/р - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;вторая часть: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - парк Машиностроителей.