К концу года курс доллара в Украине останется стабильным, заверил министр финансов Сергей Марченко в интервью Радио Свобода.

- Есть все основания считать, что до конца года резких колебаний курса не предвидится, - сказал он.Министр отметил, что сейчас курс стабилен, но есть незначительные колебания, сезонный фактор.Кроме того, из-за карантина в Украине снизилось потребление импортных товаров, а баланс временно выровнялся. Это означает отсутствие давления со стороны импорта.Марченко напомнил, что Украина получила от МВФ 2,1 млрд долларов, 500 млн евро от ЕС и ожидается 350 млн долларов от Всемирного банка.- Я не вижу никаких причин, которые бы повлияли на стабильность национальной валюты, - добавил он.Отметим, на этой неделе курс доллара растет и уже превысил 27 гривен. А официальный курс евро вырос до максимума за год - 31,03 грн.