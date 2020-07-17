Карантин в Украине будет продлен еще на месяц, однако будут вводиться некоторые изменения. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что все регионы поделят на четыре зоны.

Глава Минздрава отметил, что в зависимости от эпидситуации Украину поделят на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны, в каждой из них будут действовать свои правила и ограничения. По его словам, необходимый документ уже зарегистрировали в Кабмине.Степанов рассказал, что ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.В прошлом месяце эпидемиологическая ситуация в Украине ухудшилась, количество новых случаев инфицирования ежедневно растет. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил эту тенденцию нежеланием украинцев придерживаться правил профилактики коронавируса.В Минздраве поручили больницам готовиться ко второй и третьей волнам COVID-19, которые прогнозируют с наступлением осенних холодов.На сегодняшний день к ослаблению карантина не готовы семь областей Украины: Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Харьковская и Черниговская.17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля, а также обновил механизмы, по которым в регионах со значительным распространением коронавируса могут усиливать карантинные ограничения. Карантин в Украине действует с 12 марта, первый этап ослабления ограничений начался 11 мая.Недавно глава Минздрава Максим Степанов подтвердил информацию СМИ о готовности его ведомства продлить карантин минимум на месяц. Министерство планирует внести некоторые изменения в правила адаптивного карантина, который действует в нашей стране сейчас.