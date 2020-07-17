Служба безопасности Украины вместе со специалистами ОАО «Укрнафта» разоблачила и ликвидировала на Харьковщине незаконное подключение к промышленному нефтепроводу «Козеевка – Сиродичи».

Оперативники спецслужбы установили, что на территории Краснокутского района Харьковской области злоумышленники повредили нефтепровод и установили несанкционированный отвод для хищения сырья. Сотрудники СБУ обнаружили несанкционированный отвод длиной почти километр, сообщил руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.Правоохранители задокументировали, что злоумышленники ежемесячно разворовывали 150–200 кубометров нефти (это в среднем около 150 тонн), нанося государственному предприятию ущерб более чем на два миллиона гривен.По заключению специалистов нарушение целостности нефтепровода создавало реальную угрозу для возникновения чрезвычайных ситуаций и нанесения вреда экологии региона.По материалам Управления СБУ в Харьковской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины.СБУ устанавливает всех причастных к обустройству незаконного вреза, а также должностных лиц, которые, возможно, прикрывали нелегальный бизнес.