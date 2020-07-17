Сердце может внезапно сильно забиться, спровоцировать такое усиленное сердцебиение способны разные события и болезнь органа, – об этом рассказала врач-кардиолог медицины Ольга Молчанова.

Очень многие люди сталкивались с явлением сильно колотящегося сердца, стремящегося выпрыгнуть из груди. Кардиолог рассказала, почему оно может внезапно сильно забиться. По словам Молчановой, одна из причин нарушения – незаурядные эмоции: страх, волнение, паника.- Например, учащенное сердцебиение можно наблюдать после чересчур эмоционального разговора. Это происходит из-за выделяющегося гормона адреналина, - рассказала врач.Помимо того, сердце может внезапно сильно забиться под влиянием сбоев в функционировании пищеварительной системы – например, вызванных перееданием или скопившимися газами в кишечнике. Нередко этому способствуют продукты и напитки, содержащие кофеин.Одна из самых опасных причин – сердечная патология.- Сердце может сильно биться на фоне ишемической болезни, - предупредила медик.Специалист рекомендует при возникновении подобных эпизодов колотящегося сердца пройти обследование. Это необходимо сделать даже если кажется, что вы абсолютно здоровы, сообщила кардиолог. Ишемическая болезнь сердца является ведущей причиной сердечных приступов.