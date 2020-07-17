Слышал, что парламент рассмотрел какой-то новый закон в поддержку предпринимателей в связи с карантином. Что конкретно он предлагает и когда вступит в силу? Василий

Верховная Рада приняла проект закона №3486 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)», правда, пока только в первом чтении.Согласно информации на сайте ВР, законопроектом предлагается:– компенсировать работодателю фактические расходы на оплату труда лица с инвалидностью в течение года при условии трудоустройства на срок не менее двух лет по направлению государственной службы занятости;– предоставлять дотации работодателю на трудоустройство молодежи, которая получила высшее или профессиональное (начальное профессиональное) образование и впервые принимается на работу, в течение шести месяцев при условии трудоустройства на срок не менее двух лет по направлению государственной службы занятости;– субъектам малого предпринимательства компенсировать фактические расходы в размере единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство безработных на новые рабочие места в любых видах экономической деятельности, а не только в приоритетных;– предусмотреть возможность предоставления ваучера для поддержания конкурентоспособности на рынке труда всем лицам с инвалидностью, а не только из числа участников антитеррористической операции или операции объединенных сил;– оставить как основание для получения помощи по частичной безработице принятие работодателем мероприятий по профилактике и предупреждению распространения эпидемии, а не только по остановке производства и продолжительности рабочего времени на период карантина;– отменить необходимость предоставления работодателями справки об уплате ЕСВ за последние шесть месяцев, необходимой для получения помощи по частичной безработице на период карантина, поскольку информацию об уплате ЕСВ центры занятости могут получать самостоятельно в порядке обмена информацией между налоговыми органами, Пенсионным фондом и фондами социального страхования.