Мор пчел в Харьковской области, как и в целом в Украине, – проблема, выросшая до огромных масштабов. Эксперты считают, что справиться с ней невозможно без внесения изменений в действующее законодательство, основанных на опыте взаимодействия между фермерами, пасечниками, общественным организациями и органами местного самоуправления.

Решить проблему поможет кооперация?

Без изменений в законодательстве не обойтись

Не нужно изобретать велосипед

Что происходит сейчас

Проблема возникла не вдруг, она накапливалась годами.– За 20 лет действия Закона «О пчеловодстве» выросло новое поколение аграриев, которое, к сожалению, уже не помнит то время, когда к пестицидам относились как к очень опасному яду, – сетует вице-президент Союза пасечников Украины Сергей Гринев. – И сегодня большинство аграриев, которые работают с ядохимикатами, относятся к ним очень легкомысленно. Не осознают, что таким бездумным использованием пестицидов, игнорированием нормативных правил и регламентов, они, спасая свой урожай, наносят вред и пасечникам, и окружающей среде.Более того, замечает председатель Союза пасечников Харьковской области Денис Солдатов, контрафакт, некачественная, несертифицированная продукция вредит и причиняет огромные убытки не только пасечникам, но и государству, потому что вместе с пчелами теряется и урожай, поскольку пчелы – это опылители.– Травятся не только медоносные пчелы, но и дикие, которые в процессе опыления тоже играют не последнюю роль, – говорит Денис Солдатов.При этом пчеловоды отмечают, что есть, конечно, аграрии, которые понимают суть проблемы и закупают пестициды меньшего класса опасности. В этом случае удается на паритетных добрососедских отношениях сохранить и пчел, и фермерский урожай.Председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Харьковской области Светлана Гапоник считает, что проблему поможет решить конструктивный диалог между фермерами и пасечниками.– Нужно договариваться. Есть общественная организация пасечников, есть общественная организация фермеров, между которыми подписан меморандум. Каждый фермер, как правило, имеет и свою небольшую пасеку. Многие обращаются к пчеловодам за консультацией по возникающим вопросам. Те, кто выращивает, например, подсолнечник, кукуруза, подсеивают на своих участках еще и сидераты, чтобы пчелы могли собирать нектар, – говорит Светлана Гапоник.Негативные же моменты, когда пасечники и фермеры начинают между собой воевать, по ее словам, нередко связаны с конфликтом интересов.– Например, в Богодуховском районе фермеры обращались в сельсоветы с вопросом: «Кого и как извещать, если мы собираемся обрабатывать поля?» Им отвечают: «Не знаем. Напишите в газету». Но сельская газета выходит раз в неделю. А для фермера даже не день, а час год кормит, – замечает Светлана Гапоник.Глава Ассоциации фермеров считает, что выходом может стать создание кооперации на местном уровне.– То есть местное самоуправление должно создавать кооперативы с конкретным направлением – пчеловодство. Возможно, это будет не отдельный кооператив пасечников, туда будут входить в какие-то кооперативы. Там уже можно будет привлекать инвестиции, грантовые средства. Это объединит на местном уровне громаду, пасечников и фермеров. И уже не будет конфликта интересов, – считает Светлана Гапоник.По мнению пасечников, без изменений в законодательстве вопрос не решится. Кроме того, необходимо понимание самими аграриями, что токсическое вещество небезопасно и для населения, и для пчел, и для окружающей среды.– Без законодательного урегулирования и без нормативной базы мы не сможем дальше двигаться цивилизованным путем. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2537 от 5 декабря 2019 года, который содержит изменения и дополнения, предложенные Союзом пасечников Украины. В частности, в документе прописаны механизмы решения проблемы и предусмотрено усиление ответственности для нерадивых аграриев, нарушающих правила использования средств защиты растений, – говорит Сергей Гринев. – Согласно действующему законодательству за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 150 гривен. Это просто смешно с учетом того, что вред, который наносится пасечникам, исчисляется в миллионах.По словам Сергея Гринева, когда в 2000 году принимался действующий ныне закон, предполагалось, что будет введена и уголовная ответственность для нерадивых фермеров, которые бездумно используют ядохимикаты. Однако до сих пор соответствующие изменения в Уголовный кодекс не внесены.– И мы видим, что аграрии чувствуют безнаказанность за свои деяния и продолжают делать свое дело, – заключает Сергей Гринев.По словам директора Института животноводства Национальной академии аграрных наук Украины Евгения Руденко, новый закон должен создать возможности для того, чтобы вопрос гибели пчел стал не столь актуальным. И изобретать велосипед, считает он, здесь не нужно.– Есть программы управления заболеваниями растений и применения пестицидов, которые используются в мировой практике. Там четко прописаны действия фермера, инспектора, исполнительной власти. И не нужно изобретать велосипед – нужно просто изучить эти механизмы и адаптировать для своих условий, – считает Евгений Руденко. – К сожалению, у нас не существует системы страхования. Во всем мире страхование работает и дает возможность людям минимизировать в случае чего свои потери. У нас же 150 гривен, предусмотренные в виде штрафа, – это никакой не механизм возмещения. Нужно просто отработать реальные механизмы, которые можно внедрить в бизнесе как аграриев, так и пасечников. Это два направления, которые сегодня кормят страну, которые платят налоги, обеспечивают благополучие своих семей. Тут должен быть диалог, основанный на существующей законодательной базе. Это нормальный закон, его не нужно отменять, изобретать что-то новое, в него просто нужно внести изменения и дополнения с привлечением специалистов.Согласно действующему на сегодняшний день законодательству фермер должен предупредить пасечника за три дня до применения средств защиты растений.– При этом необходимо указать, какой именно будет применен химикат, какой у него радиус действия, – уточняет главный специалист Харьковского бюро правовой помощи Александр Фролов. – Однако проблема в том, что фермеры порой замалчивают всю правду, закупая малую часть качественного дорогостоящего препарата защиты растений и гораздо большую – дешевых некачественных пестицидов.