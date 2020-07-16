Политологи Антон Авксентьев и Руслан Зерницкий прокомментировали результаты исследования электоральных предпочтений жителей Харьковской области.Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала исследование общественно-политических настроений жителей Харьковской области, в ходе которого, с 4 по 12 июля, были опрошены 1600 респондентов, возрастом от 18 лет.
Так, среди тех, кто планирует пойти на выборы, первая пятерка выглядит так: Блок Кернеса Успешный Харьков - 27,1%, Оппозиционная платформа - 20,6%, Слуга Народа - 11,4%, Блок Светличной РАЗОМ! - 10,4%.
По мнению экспертов, первое место Блока Кернеса объясняется ранним стартом предвыборной кампании и изобилием рекламы.
«Блок Кернеса Успешный Харьков». 27-30% - это, конечно, много (это ведь по области в целом, можно прикинуть какой процент отдельно в городе), но давайте не забывать, что Кернес первым начал кампанию. Весь город (да и область понемногу) только в его рекламе, но осенью будет не так. В первую очередь, когда на полную включится «всеукраинский телевизор» (лето – не сезон)", - комментирует политолог Антон Авксентьев на своей странице в Facebook.
Согласен с коллегой и Руслан Зерницкий, который также считает, что и без того высокий рейтинг мэра активно поддерживается заполонившей город и область рекламой его Блока.
"Это - едва ли не единственная партия, которая уже начала за себя открыто агитировать в Харьковской области".
Комментируя второе место электоральных предпочтений, ОППОЗИЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ – ЗА ЖИЗНЬ, политологи считают, что перед выборами партия еще наберет за счет разочаровавшегося электората Слуги народа и Оппоблока.
"Для этой партии Харьковщина - один из ключевых регионов. Ее актуальный рейтинг поддержки почти такой же, как и на парламентских выборах 2019 года. Процент поддержки ОПЗЖ в будущем может вырасти за счет пророссийских избирателей, разочаровавшихся в "Слуге народа", - считает Зерницкий.
Солидарны эксперты и в отношении партии "Слуга Народа", которая с парламентских выборов демонстрирует рекордное падение рейтингов и рост недоверия к президенту, депутатам и нынешнему главе ХОГА.
"Рейтинги президента и партии на национальном уровне стремительно обваливаются, поэтому закономерно, и на региональном уровне дела этой политсилы становятся хуже. К этому добавляются и поздний запуск местного отделения партии, из-за чего год с избирателями почти не велось работы, и спорные решения в медийной и кадровой политике Харьковской облгосадминистрации. К слову, основных представителей "Слуги народа" в области не знают большинство опрошенных: голову ХОГА Алексея Кучера - 54%, а главы местной ячейки партии - Павла Сушко - вообще 90%. По сравнению с результатом "Слуг народа" на парламентских выборах, когда они взяли по области 42,72%, их нынешний процент поддержки ниже более чем в три раза. Скорее всего, "это не конец", и рейтинг этой политсилы до дня голосования обвалится еще сильнее", - подчеркивает Зерницкий.
По мнению Зерницкого, все шансы обойти Слуг народа имеет Блок Светличной РАЗОМ!
"Эта партия в день голосования, вероятно, обойдет "Слуг народа" благодаря более дисциплинированному электорату (а как все помнят, основной электорат "слуг" - это молодежь) и дальнейшему падению рейтинга "Слуг народа". Хедлайнер - Юлия Светличная, в марте 2020 одержала уверенную победу на промежуточных выборах в ВРУ на 179-м округе. Фактически, это - самая рейтинговая партия из тех, которые ориентируются на проукраинских избирателей и единственная, кто может реально "дать бой" пророссийским силам в день голосования".
У пятой позиции опроса - партии Европейская Солидарность, единственная задача на этих выборах будет преодолевание 5% барьера и хоть какое-то попадание в советы, ибо, как считают политологи, о каких либо более высоких местах сегодня говорить не приходится.