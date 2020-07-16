Следователи Чугуевского отделения полиции сообщили о подозрении 44-летнему местному жителю.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, 9 июля в полицию поступило сообщение от 92-летней женщины о том, что она обнаружила дома отсутствие 3 тысяч гривен.В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен ранее судимый за имущественные преступления 44-летний сосед заявительницы. Мужчина признался полицейским в совершении преступления.Как оказалось, накануне преступления сосед зашел к потерпевшей, чтоб помочь ей по хозяйству, но когда соседка отвлеклась, мужчина украл ее деньги.15 июля следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.