Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы "Рейтинг", которое проводилось с 4 по 12 июля среди жителей региона.

Согласно исследованию "Общественно-политические настроения жителей Харьковской области", если бы проводились выборы глав областных государственных администраций, то 43% имеющих намерение принять участие в выборах отдали бы свой голос за Юлию Светличную, 18,8% за Александра Фельдмана и лишь 4% за Алексея Кучера.По типу населенных пунктов, Светличную поддерживают 40% жителей поселков Харьковской области, 38% жителей Харькова и 45% - в других типах населенных пунктов.