Полиция инициировала проверку обстоятельств смерти мужчины.Как сообщает пресс-служба ГУНП, 33-летний житель Лозовой выпал с балкона квартиры, расположенной на 9-м этаже.
Сообщение об обнаружении тела поступило в полицию 16 июля в 17:00 от женщины, которая стала свидетелем происшествия. Врачи, прибывшие по вызову, констатировали смерть пострадавшего.
Полицейские Лозовского отдела полиции установили личность погибшего. Установлено, что мужчина страдал психическими расстройствами.
Информация зарегистрирована в Едином учете Лозовского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.