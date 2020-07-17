Полиция выясняет причины возгораний.

Как сообщают в ГУНП, 17 июля в 3:41 в Слободское отделение полиции поступило сообщение о том, что на улице Ньютона неизвестный мужчина пытался поджечь продуктовую палатку.Прибывшие на место следователи установили, что злоумышленник бросил подожженную тряпку в палатку, из-за чего она загорелась, а огонь перекинулся автомобиль «ГАЗ», который стоял неподалеку. Пожар сразу ликвидировали. Огнем повреждена задняя фара автомобиля. С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.Также, 17 июля в Купянское отделение полиции поступило сообщение о возгорании автомобиля «Opel Vivaro» 42-летнего местного жителя. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.В полиции уточняют, что информация о происшествиях внесена в Единый реестр учета районных отделов полиции и сейчас следователи решают вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства событий устанавливаются.