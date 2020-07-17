Мужчину госпитализировали в тяжелом неконтактном состоянии. Его личность устанавливается.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, 16 июля около 21:30 на проспекте Победы 22-летний водитель автомобиля «Nissan» совершил наезд на мужчину, которому на вид около 40 лет. Пострадавшего в тяжелом неконтактном состоянии доставили в больницу.По данному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.