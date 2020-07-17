Минздрав планирует осенью вдвое увеличить количество тестирований на коронавирус, сообщил глава ведомства Максим Степанов 17 июля.

- В начале апреля, когда я возглавил Министерство, мы делали около 250 ПЦР-тестов в день. Сегодня эта цифра составляет от 13 до 14 тысяч. Мы на этом не останавливаемся и в дальнейшем должны в планах максимально увеличивать возможности и мощности наших лабораторных центров, - сказал он.Сегодняшний показатель планируют удвоить уже в сентябре.Постепенное наращивание тестирований связано с закупкой оборудования и набором новых работников, пояснил министр.Отметим, за минувшие сутки проведено 13 108 ПЦР-тестов, выявлено 809 новых случаев заболевания коронавирусом.Ранее во Всемирной организации здравоохранения одной из причин роста заболеваемости коронавирусом в Украине назвали увеличение тестирования. Другая причина - несоблюдение карантина.