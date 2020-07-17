Рабочая группа, созданная для мониторинга за соблюдением карантинных мер, проверила работу ряда ночных клубов, баров и ресторанов в условиях карантина.

Рейд прошел в ночь с 16 на 17 июля. Рабочую группу возглавила начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в городе Харьков Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области Ирина Зубкова. Также в рейде приняли участие представители Департамента административных услуг и потребительского рынка городского совета, Национальной полиции и СМИ.Первым рабочая группа проверила бар на пл. Павловской. Как пояснила администратору Ирина Зубкова, на это есть соответствующее поручение Кабинета Министров Украины. По итогам рейда в учреждении зафиксировали ряд нарушений. Во-первых, оно работало после 23:00, а из требований, которые содержатся в постановлении главного санитарного врача, было выполнено только несколько пунктов - наличие одноразового меню, бумажных полотенец и жидкого мыла в туалете.- А нарушений масса: несоблюдение масочного режима посетителями и персоналом, нет информации об обязательной дезинфекции рук, нет также наклеек на полу для соблюдения дистанции между людьми. Также не проводится температурный скрининг, плохо работает вентиляция, многоразовая посуда не моется соответствующим образом, - сообщила журналистам Ирина Зубкова.Администратору бара на пл. Павловской вручили соответствующую справку, полиция составила протокол. За несоблюдение карантинных мер руководство заведения должно будет заплатить штраф, ликвидировать нарушения и сообщить об этом рабочей группе. Повторная проверка там пройдет через два-три дня. Если нарушения не будут устранены, суд будет принимать решение о закрытии заведения.- Наша задача - создать условия, чтобы не было массового скопления людей. Когда карантин был более строгим, уровень заболеваемости был ниже. Каждый житель должен соблюдать ограничительные меры, иначе мы не сможем завершить карантин, не сможем начать вовремя учебный год, - отметила начальник Управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства.Также рабочая группа посетила несколько крупных ресторанов на ул. Сумской и на Алексеевке. Все они были закрыты. Однако недалеко от станции метро «23 Августа» работал ночной клуб, где закрыли двери и не пустили проверяющих. Этот инцидент зафиксирован, по нему будут разбираться правоохранители. Кроме того, в 3:00 ночи возле одного из ТРЦ на Салтовке работала пиццерия. Руководитель заведения отказался представиться, сообщил, что заведение работает на вынос, и отказался говорить без адвоката.При этом, по словам проверяющих, в городе есть кафе и бары, которые работают по всем правилам карантина.Всего в ходе рейда представители рабочей группы посетили восемь объектов общественного питания.- Некоторые субъекты хозяйствования ответственно относятся к требованиям законодательства и решениям городской власти, а другие - невзирая на запрет, работают в ночное время, не соблюдают требования главного санитарного врача. После посещения кафе, баров, клубов и ресторанов, где сплошь нарушаются правила санитарии, человек может легко заболеть коронавирусом. Мы совместно с полицией будем и дальше проводить такие рейды, - отметила Ирина Зубкова.