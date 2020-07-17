В связи с увеличением прожиточного минимума с 1 июля выросли минимальная пенсия и надбавки к пенсии. Скажите, пожалуйста, о каких надбавках идет речь? Попадают ли под перерасчет доплаты за сверхнормативный стаж работающим пенсионерам? Диана Сергеевна

Как сообщили в ГУ Пенсионного фонда в Харьковской области, проведен перерасчет пенсий, надбавок, повышений, устанавливаемых по разным законодательным актам, с учетом возросшего прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до 1712 гривен:– минимальные размеры пенсии неработающим пенсионерам согласно ст.28 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;– доплаты за сверхнормативный стаж неработающим пенсионерам в соответствии со ст. 28 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;– пенсии за особые заслуги в соответствии с ЗУ «О пенсиях за особые заслуги»;– минимальный размер пенсии по потере кормильца;– минимальный размер пенсии по потере кормильца членам семей военнослужащих;– повышение, предусмотренное ЗУ «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», «О жертвах нацистских преследований» и доплаты к повышению;– минимальный размер пенсии военнослужащим срочной службы и членам их семей, надбавки на иждивенцев, назначенных согласно ЗУ «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц»;– пожизненная государственная стипендия в соответствии с Указом Президента Украины №358 / 2006;– минимальный размер пенсии по инвалидности вследствие аварии на ЧАЭС;– ежемесячная государственная адресная помощь инвалидам из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;– государственная социальная помощь на уход инвалидам войны из числа военнослужащих и другим инвалидам войны;– ежемесячная государственная адресная помощь инвалидам войны и участникам боевых действий;– минимальный размер пенсии неработающим шахтерам – по ЗУ «О повышении престижности шахтерского труда» и работникам, занятым обслуживанием указанных лиц в соответствии с ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», ежемесячная доплата к пенсиям по потере кормильца членам семей шахтеров, смерть которых наступила в результате несчастного случая на производстве;– доплаты до минимального размера пенсии независимо от факта работы шахтерам по ЗУ «О повышении престижности шахтерского труда», которым назначена пенсия по инвалидности в соответствии с ЗУ «О пенсионном обеспечении».Не пересчитаны:– повышение детям войны согласно Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;– дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью и компенсационной выплаты за потерю кормильца в соответствии с ЗУ «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»;– ежемесячная доплата к пенсии неработающим пенсионерам, уволенным в связи с закрытием Чернобыльской АЭС;– повышение лицам, которым исполнилось 100 лет и более в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 26.09.2012 №908.Исходя из прожиточного минимума в расчете на одного человека – 2118 грн – с 1 июля 2020 года пересчитана надбавка, предусмотренная ЗУ «О донорстве крови и ее компонентов». Теперь ее размер составляет 211,80 грн.