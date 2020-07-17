Российская Федерация неожиданно организовала проверку своих войск Южного и Западного военных округов, а также ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.

Об этом пишет издание ТАСС.Восточный округ — это северо-восточная граница Украины, а Южный — Крым.Издание сообщает, что к проверке привлекли 150 тыс. человек, 27 тыс. единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.- Мероприятие спланировано для оценки способности ВС обеспечить военную безопасность на юго-западе России, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020", — сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.Он также добавил, что в ходе проверки будет осуществлено 56 тактических учений.