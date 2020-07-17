Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, трагедия произошла 16 июля. По версии следствия, к убийству 34-летнего местного жителя причастен отец убитого, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта схватил кухонный нож и нанес своему сыну два ранения в область грудной клетки.От полученных травм мужчина скончался на месте.По данному факту следователями Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводится досудебное расследование.