За сутки в регионе 64 новых заболевших.

Как сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, переход областей к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19. На сегодняшний день Харьковская область этим критериям не соответствует.Напомним, что согласно данным Системы мониторинга СНБО Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 64 новых случая коронавирусной инфекции, в то время как количество случаев выздоровления - 23.