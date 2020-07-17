Протокол лечения коронавирусной болезни в Украине будет изменен. Часть препаратов исключат или ограничат, некоторые лекарства добавят или расширят возможности их применения.

Из протокола исключат ретровирусные препараты лопинавир/ретонавир, а также гидроксихлорохин – для отдельных категорий пациентов, сообщает hromadske со ссылкой на замминистра охраны здоровья Ирину Садовьяк. По ее словам, к стандарту оказания медпомощи при Covid-19 добавят дексаметазон и расширят возможности применения ремдесивира.Замминистра подчеркнула, что гидроксихлорохин исключен из протокола лечения пациентов с тяжелым течением болезни и детей. Однако в МОЗ оставили возможность его применения для пациентов средней степени тяжести и групп риска.Напомним, протокол определяет, какими препаратами лечить людей с Covid-19. Эффективных лекарств или вакцины от коронавируса в мире пока нет.