Мужчина не дождался электриков и решил сам подключить свет, это стоило ему жизни.

Около 15:14 16 июля в полицию позвонила жительница села Капитоловка (Изюмский район) и сказала, что на электрических проводах висит мужчина.Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области.По информации полицейских, погибшим оказался 54-летний мужчина. По предварительным данным, у него дома некоторое время не было света. Мужчина не дождался электриков и решил сам подключить электроснабжение."Мужчина залез на электрический столб, ему стало плохо, он потерял сознание, упал и завис на страховочном тросе. Тело погибшего направлено на экспертизу для установления причины смерти", — уточнили в полиции.Копы внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".