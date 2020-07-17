В скором времени собираюсь поехать с десятилетней внучкой за границу. Подскажите, пожалуйста, как оформить доверенность на выезд ребенка за границу? Достаточно ли разрешения только от матери, если отец уклоняется от уплаты алиментов? И на какой срок оно выдается? Марина Ильинична

Согласно разъяснениям на Юридическом портале бесплатной правовой помощи, нотариальное согласие родителей на вывоз детей за рубеж является юридическим документом, предотвращающим незаконный вывоз (похищение) детей. Разрешение отца или матери на пересечение ребенком границы требуется только гражданам Украины. Дети, имеющие гражданство других государств, выезжают из Украины без предъявления доверенности.Процедура оформления доверенности (заявления) на вывоз детей за рубеж занимает около 15–20 минут. Для этого нотариусу понадобится минимум документов: оригиналы паспортов родителей, их ИНН и свидетельство о рождении ребенка. При этом форма доверенности зависит от того, кто сопровождает ребенка в путешествие. Если дети выезжают из страны в сопровождении близких родственников (бабушки, дедушки, дяди, тети, брата, сестры), нотариальное разрешение на пересечение ребенком границы должно предоставляться и отцом, и матерью.При составлении нотариально заверенного заявления на выезд малолетнего (несовершеннолетнего) ребенка из Украины обязательно указывается информация о сопровождающем ребенка (доверенность оформляется на его имя), странах путешествия (в том числе транзитных), а также целях и сроках поездки.Обратите внимание: пересечение границы осуществляется исключительно по оригиналу доверенности.Срок действия доверенности на ребенка для выезда за границу прописывается индивидуально, так как напрямую зависит от целей путешествия. На законодательном уровне предусмотрено оформление родительского согласия на каждую поездку отдельно. Однако в ряде случаев (лечение, обучение, соревнования, общение с родственниками и т.д.) доверенность может быть оформлена на серию поездок. Стоимость доверенности на выезд ребенка за границу в 2020 году составляет 250–300 гривен.Покинуть Украину без согласия отца на выезд ребенка за границу можно в таких случаях:– отец является иностранцем или лицом без гражданства и отсутствует в пункте пропуска;– имеется подтвержденная задолженность по уплате отцом алиментов сроком более четырех месяцев;– в загранпаспорте матери либо проездном документе ребенка есть запись о выбытии на ПМЖ за пределы Украины в другое государство или отметка о взятии на постоянный консульский учет (Постановление Кабинета министров Украины от 19.10.2016 № 733).