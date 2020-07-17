Ученые технологического Университета Квинсленда из Австралии задались целью выяснить, что именно считают самым привлекательным женщины в мужчинах.

Как оказалось, идеальное тело, созданное в условиях спортзала, проникновенный взгляд и “бархатный” голос для многих представительниц прекрасного пола имеют второстепенное значение.Опросив 3 000 мужчин и 1 500 женщин исследователи пришли к выводу, что в нынешних реалиях гораздо большее значение играет уверенность в партнере.- Женщины более проницательны, чем мужчины, когда речь заходит о сексе, и они ищут в мужчине качества, которые указывали бы на стабильность, и что те не забудут их номер телефона после первой ночи, - пояснила психотерапевт Бьянка Родригес.Именно безопасность сейчас в приоритете, а отчужденность и непредсказуемость, считавшаяся признаками сексуального магнетизма, стремительно теряют свое очарование.Еще одно достаточно размытое качество женщины назвали важным при выборе сексуального партнера - приятность.Разнообразие других мужских черт также положительно сказывается на привлекательности мужской личности, потому как, выбирая себе пару для длительного общения, а не на одну ночь, женщина обращает внимание на эмоциональную зрелость и полноту чувств партнера.Делая вывод из всего вышесказанного, можно предположить, что успехом у прекрасной половины будет пользоваться экстравертный, добросовестный мужчина, дающий ощущение надежности и внушающий женщине уверенность в собственной значимости.