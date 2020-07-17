По состоянию на 17 июля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 2107 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 4 429 подозрений на COVID-19, из которых 2 908 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 164 человека, из них 155 - жители Харькова. Также за это время 1 575 пациентов выздоровели, 114 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 17 июля в Украине лабораторно подтверждено 57 264 случая COVID-19, 29 769 человек выздоровели, 1456 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 809 случаев.