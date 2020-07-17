Верховная Рада на заседании в пятницу, 17 июля, 238 голосами поддержала постановление Кабмина об административной реформе.

Согласно реформе, количество районов в Украине сокращается втрое - с 490 до 138."Выборы депутатов районных советов районов, ликвидированных в соответствии с этим постановлением, не проводятся", - указано в документе.При этом ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей будет проведено по возвращении этих территорий под общую юрисдикцию Украины.В результате реформы в Харьковской области создали семь районов: Изюмский, Красноградский, Купянский, Лозовской, Люботинский, Харьковский и Чугуевский.По предварительным оценкам, уменьшение количества районных советов приведет к снижению расходов местных (районных) бюджетов: в 2021 году - на 1,4 млрд грн, в 2022 году - на 1,4 млрд грн, а в 2023 году - на 1,5 млрд грн.