Курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил им.Ивана Кожедуба Владислав Сай и Антон Флера успешно закончили обучение в Колледже Королевских ВВС "Кранвелл" Вооруженных сил Великобритании.Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
За время обучения курсанты освоили базовый курс офицерской подготовки. По результатам обучения сержант Владислав Сай был отмечен как лучший международный кадет курса и награжден почетным кубком колледжа.
На церемонии выпуска присутствовал представитель Королевской семьи Принц Чарльз, который обратил внимание на украинских курсантов, отметил их отличную военную подготовку и владение английским языком и пожелал доброй и легкой службы на родине.