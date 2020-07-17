Поддержка партии «Слуга народа» на Харьковщине упала до 12,7%. А рейтинг экс-губернатора Юлии Светличной в десять раз превышает рейтинг нынешнего главы области Алексея Кучера.

Таковы результаты исследования социально-политических настроений жителей Харьковской области, которое провела социологическая группа «Рейтинг» в период с 4 по 12 июля 2020 года.Согласно опросу жителей Харьковщины, 59% не удовлетворены деятельностью президента Владимира Зеленского, 28% – удовлетворены. Деятельностью премьер-министра Дениса Шмыгаля не удовлетворены – 61%, удовлетворены – 7% Работой Верховной Рады не удовлетворены – 78%, удовлетворены – 8%. Рейтинг партии «Слуга народа» обвалился до 12,7%.Моделирование выборов председателя областной государственной администрации показало, что из тех, кто принял бы участие в подобных выборах и определился в своих предпочтениях, 53,5% поддержали бы Юлию Светличную. За Алексея Кучера проголосовали бы 5,7%.Если принять во внимание тип населенных пунктов, то в Харькове Юлию Светличную поддерживают 38% жителей, в других городах области – 45%, в селах – 40%. Нынешнего главу ХОГА поддержали бы 5% жителей областного центра, 6% – в других городах, 4% – в селах.В ходе опроса социологи также выясняли, какие проблемы беспокоят харьковчан. Список общегосударственного значения возглавил военный конфликт на востоке страны (53%). Лично для себя опрошенные считают самой большой проблемой низкий уровень зарплат и пенсий (50%). Кроме того, людей беспокоят некачественная медицина, повышение тарифов, безработица, повышение цен на основные товары, инфляция, взяточничество и коррупция во власти.Опрос проводился в форме личного интервью (face-to-face). Выборочная совокупность – 1600 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования – не более 2,4%.