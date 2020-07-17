Общественным заведениям запрещено работать ночью, поскольку именно тогда наблюдается наибольшее скопление людей и существует больше всего рисков распространения коронавируса.

Об этом напомнил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.- Сложные вопросы, связанные с адаптивным карантином. Поэтому по решению главного санэпидврача Украины, по решению комиссий ТЭБ и ЧС, были приняты решения о временном ограничении работы заведений питания, ночных клубов, 23:00, - сказал он.Массовые скопления, по словам Шмыгаля, увеличивают возможности для передачи инфекции.- До сих пор абсолютно достаточно времени, чтобы поужинать, а по прошествии этого времени происходят массовые скопления людей, когда есть огромная вероятность передачи коронавируса. Как результат, после этого запрета вы видите четкую стабилизацию ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом, - утверждает Шмыгаль.Премьер-министр также добавил, что ограничительные адаптивные меры все же дают свой результат.- К сожалению, не происходит падение роста числа заболеваемости. Но последние недели ситуация стабилизировалась. Это как раз важный момент, - отметил он.