Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы жителей Харькова, которые изготавливали для заказчиков поддельные паспорта граждан Украины и официальные документы представительств иностранных государств.

Как сообщает пресс-служба СБУ, в ходе обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли поддельные паспорта, печати украинских госучреждений и официальных представительств иностранных государств, а также оборудование для изготовления фальшивых документов.Сейчас решается вопрос о сообщение участникам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 и ст. 358 Уголовного кодекса Украины.Продолжаются следственно-оперативные действия.Операция по разоблачению противоправной деятельности происходила под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.