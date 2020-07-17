Метеорологи составили прогноз погоды в Харькове на 18-19 июля.

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в субботу в городе - переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем - местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер - 5-10 м/с. Температура воздуха ночью – 13-15 градусов тепла, днем – 26-28.В воскресенье - переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем - местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер - 5-10 м/с. Температура воздуха ночью – 13-18 градусов тепла, днем – 24-29.