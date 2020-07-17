В Харькове откроются казино и букмекерские конторы – Верховная Рада приняла во втором чтении закон, который легализует игорный бизнес. Где и кому можно будет делать ставки и что думают по этому поводу эксперты?

Кто может делать ставки

Где разместятся казино

Как будет проходить онлайн-мониторинг

Нарушитель может поплатиться свободой

Критерии прописаны нечетко

По сути, парламент восстановил законность бизнеса, который был запрещен в Украине 11 лет. Все азартные игры в Украине, за исключением лотерей, находятся вне закона с июня 2009 года. Правда, этот запрет вовсе не мешал деятельности многочисленных салонов игровых автоматов, казино и прочих заведений для азартных игр. И несмотря на то что правоохранители регулярно рапортовали о разоблачении очередного нелегала, те преспокойно продолжали работать в самых людных местах – на рынках, воле выхода из станций метрополитена и т.д.И вот игорный бизнес возвращается в Харьков легально. Если закон подпишет президент, заработают букмекерские пункты, залы игровых автоматов и онлайн-покер, а в отелях откроются казино с рулеткой, карточным играми, играми в кости, лотереей и игровыми автоматами.Минимальный возраст игрока в азартные игры – не менее 21 года. Каждый игрок должен пройти идентификацию. При первом посещении игрового зала гость должен предъявить документ, который удостоверяет личность. Также есть вторичная верификация. Она происходит на основании идентификационной карточки игрока (в частности, в электронном виде), которую выдает сотрудник соответствующего игрового учреждения. Если карточки нет, нужно показать документ, удостоверяющий личность. Если карточка есть – на ней должны быть указаны имя и фамилия, дата рождения и специальный уникальный номер игрока. В интернете верификация происходит на основании скан-копии документа, который удостоверяет личность или на основании электронной подписи, BankID или других методов верификации.Нельзя допускать к участию в играх людей с выраженной зависимостью. Предполагается создание реестра игроков, которым будет ограничен доступ к азартным играм.Организаторам не разрешается принимать ставки в кредит (кроме оплаты кредиткой) и давать займы на игру.Размещение игральных автоматов разрешается с учетом численности населения – не более одного автомата на тысячу населения и не более 40 тысяч автоматов на всей территории Украины (за исключением автоматов в игральных залах казино). Залы игровых автоматов разрешается размещать в гостиницах с высокой «звездностью» – от трех до пяти звезд, причем на расстоянии не ближе 500 метров от учебных заведений и детских развлекательных центров.Казино может располагаться в пятизвездочных отелях с номерным фондом не менее ста номеров; загородных комплексах отдыха из двух или более зданий общей площадью не менее десяти тысяч квадратных метров с обязательным оснащением отелем категории «пять звезд», а также в специальных территориальных игорных зонах, созданных по решению правительства. Территориальной специальной игорной зоной может быть территория за пределами населенного пункта; территория населенных пунктов за пределами жилых районов; территория, нуждающаяся в дополнительном стимулировании социально-экономического развития. Всего Кабмин может создать не более пяти таких зон. Срок выплаты выигрыша заведениями казино не может превышать 30 дней с даты обращения игрока.Букмекерские пункты предложено размещать гостиницах (от трех до пяти звезд) с номерным фондом не менее 25 номеров, а также на ипподромах. Букмекерам запрещено принимать ставки на виртуальные события или любые другие игры. Это, как кажется законодателям, сделает невозможным открытие игорных заведений, замаскированных под интернет-клубы. Срок выплаты выигрыша не должен превышать десять рабочих дней.Лотереи нельзя размещать в зданиях жилого фонда, медицинских, культурных, религиозных и образовательных учреждениях, а также в киосках и недостроях. Разрешается выпуск и проведение исключительно государственных лотерей. При этом организация и выплаты призового фонда не могут производится за счет госбюджета.Организаторами азартных игр могут быть исключительно юрлица – резиденты Украины.Регулировать деятельность данной сферы будет специальный орган — Комиссия по развитию и регулированию азартных игр. Она будет подчиняться Кабинету министров, выдавать лицензии, вести реестры организаторов игр и устанавливать требования к игорному оборудованию. Ее созданием, как и контролем за игорным бизнесом, займется Минфин.Чтобы регулятор мог контролировать деятельность в сфере азартных игр, будет создана Государственная система онлайн-мониторинга. Организаторы азартных игр обязаны подключить к ней игровое оборудование, в том числе онлайн-системы. В систему будет поступать информация обо всех принятых и возвращенных ставках, выплаченных выигрышах, валовом доходе организатора азартных игр. Все операции в системе должны фиксироваться в режиме реального времени с указанием момента ее совершения (до секунд). Однако Государственная система онлайн-мониторинга начнет работать не раньше чем через два года после вступления закона в силу. После ввода системы в эксплуатацию у организаторов азартных игр будет шесть месяцев, чтобы подключить к ней игровое оборудование.За ведение игорного бизнеса без лицензии грозит уголовная ответственность, которая предусматривает на первый раз штраф от 170 тыс. до 680 тыс. грн. При повторном нарушении грозит штраф от 680 тыс. до 850 тыс. грн и даже лишение свободы сроком от шести до двенадцати лет с конфискацией игрального имущества.Штраф за допуск к игре лиц младше 21 года составит около 2,5 млн грн. Повторное же нарушение чревато аннуляцией лицензии.Между тем эксперты усматривают в законопроекте достаточно спорные моменты.– Во-первых, не могу не отметить, что в тексте законопроекта, подготовленного ко второму чтению и размещенному на официальном сайте Верховной Рады, куча описок, опечаток, орфографических ошибок. Настолько, видимо, спешили его принять, что даже не потрудились вычитать и исправить, – говорит юрист Роман Чумак.Смущает юриста и то, что в некоторых пунктах нечетко определены критерии, и это вызывает вопросы.– Законопроектом предусмотрено три основания для недопуска человека в игровое заведение: его личное заявление, решение суда и такое заболевание, как лудомания, то есть игровая зависимость. Критерии определены нечетко. В частности, что касается лудомании. Как опередить, что человек имеет такой диагноз, чтобы иметь право допускать или не допускать его к игре. А как проконтролировать этот момент в игре онлайн? Хотя идентифицировать игроков там тоже обязаны. Но это теоретически, а практически мы понимаем, что человек может зайти с другого аккаунта и играть, – отмечает Роман Чумак. – Еще один минус в том, что игральное оборудование должно быть подключено к системе онлайн-мониторинга не позднее чем через 90 дней со дня получения лицензии. То есть фактически несколько месяцев игральное оборудование может находится без контроля. Есть вопросы и относительно системы онлайн-мониторинга. Что, если она даст сбой? А это в наших реалиях вполне вероятно.Также у эксперта есть вопросы к формированию уставного капитала игорных заведений.– Разрешено формировать уставной капитал не за счет реальных средств, а за счет ценных бумаг. Это какая-то глупость. Не секрет, что есть так называемые мусорные ценные бумаги. Они имеют номинальную стоимость, допустим, миллион, а по факту ничего не стоят, потому что компания, которая выпустила эту ценную бумагу, – банкрот. Между тем суть легализации игорного бизнеса, как утверждают авторы законопроекта, заключается в том, чтобы легально наполнить бюджет Украины. Тогда не совсем понятна логика, – замечает Юрий Чумак.