Многие перед выходом из дома заходят в туалет помочиться «на всякий случай», но с такой привычкой лучше покончить, поскольку это вредно. Почему, объяснил врач из США, уролог медицинского центра Маунт-Синай Стивен А. Каплан.

По словам врача, ходить в туалет «на всякий случай» вредно, поскольку подобное профилактическое мочеиспускание приучает мочевой пузырь опустошаться, наполненным лишь частично.- В норме мочевой пузырь начинает проситься в туалет, вмещая от 400 до 500 миллилитров жидкости – это объем банки содовой. Но если вы начнете мочиться не дожидаясь позывов, и до того, как он заполнится, то привьете организму привычку «включаться» без нормального заполнения пузыря, даже при небольшом количестве урины,- объясняет врач.Особый вред такой привычки в том, что, повысив чувствительность мочевого пузыря, исправить проблему человеку будет крайне трудно. Люди, сталкивающиеся с ней, убеждаются, что они теряют способность физически удерживать мочу.- Опорожняя мочевой пузырь слишком рано и часто, вы рискуете однажды перестать управлять им – вместо этого он станет вашим хозяином, провоцируя мучительные позывы при незначительном объеме жидкости, - предостерег специалист.Для лучшего контроля над мочевым пузырем врач рекомендует выполнять упражнения Кегеля, укрепляющие мышцы тазового дна. Это помогает бороться с утечками и недержанием мочи.