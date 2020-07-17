Любители астропрогнозов могут ознакомиться со свежайшим творением неутомимых астрологов.

Не стоит особенно надрываться в стремлении переделать всю работу. Этот период вовсе не предназначен для пахоты. Завтра движущей силой будут эмоции. Смотрите, как бы не укачало.Остерегайтесь внезапных решений и необдуманных действий. Ваш огненный дух будет давать больше дыма, чем тепла. Тем не менее, шансы на то, чтобы увеличить личное благосостояние, у вас сейчас весьма велики.Исключительно благоприятное время, чтобы, не тратя значительных сил и средств, умудриться достигнуть желаемого и даже успеть немного возгордиться собственными успехами.Наслаждайтесь гармоничными отношениями в семье. Если же таковых почему-то не наблюдается, то сейчас как раз подходящий период, чтобы первому сделать шаг к их налаживанию.Именно сейчас вы будете крайне обидчивы, причем совершенно не по делу. Постарайтесь либо избежать общения с окружающими вовсе, либо относиться к их словам как можно проще.Преуспеет тот, кто способен не только читать, но и писать между строк, причем желательно без ошибок. Завтра время повернет назад, позволив вам бросить тоскливый взгляд в прошлое.Вы будете смотреть на давно знакомые вещи совершенно иным взглядом. То, что прежде казалось сложным, окажется очевидным. Завтра не смотрите в зеркало – как бы не быть ослепленным своим сиянием.Пока вы будете оставаться в рамках благоразумия, все будет идти как по маслу. Однако, как только вздумаете пойти на риск, Фортуна моментально от вас отвернется. Так что лучше не начинать новых дел.Наиболее удачливым будет тот, у кого лучше развита фантазия. Всякое событие можно интерпретировать по-разному - так кто же вам мешает рассматривать происходящее так, как вам удобно?Верите вы или нет в возможность подобного случая, но сейчас можете не затруднять себя какой бы то ни было деятельностью. В итоге выяснится, что за дело взялся кто-то другой либо в нем отпала надобность.Ваше мнение может слишком часто меняться в течение дня, поэтому прежде чем что-то делать, имеет смысл семь-восемь раз подумать. А еще лучше - спросить у кого-то более уравновешенного.Ваше терпение будет не просто достоинством. Сейчас оно необходимо вам как воздух. Слишком уж много подводных камней ожидает вашу чересчур эмоциональную натуру.