Отдельные нарушения карантина выявлены в каждом третьем кафе и ресторане Харьковской области. Таковы результаты проверки, которая прошла на прошлой неделе.

Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области, наиболее распространенными нарушениями были следующие:– отсутствие защитных очков на работниках;– отсутствие контейнеров для сбора использованных масок;– невыполнение требований по дезинфекции контактных поверхностей каждые два часа;– наличие посетителей без масок или неправильное ношение масок.С начала введения карантина по коронавирусу областное управление Госпродпотребслужбы провело 16 466 проверок субъектов хозяйствования по соблюдению карантинных требований. Нарушения выявлялись в 30% случаев. Проверялись пункты ВНО, дошкольные учреждения, заведения общественного питания, магазины и рынки.Оформлено 4 259 предписаний, составлено 375 протоколов об административных правонарушениях.