Харьковская государственная научная библиотека им. В. Г. Короленко 15 июля возобновила обслуживание посетителей по летнему графику.

Как сообщили в заведении, посещение библиотеки разрешается в защитной маске. Посетителям измерят температуру и обеспечат дезинфицирующими средствами. Читатели обязаны соблюдать дистанцию в полтора метра.Залы библиотеки работают с 11.00 до 19.00 с понедельника по среду, с 9.00 до 17.00 с четверга по субботу. Выходной – воскресенье.В библиотеке напоминают, что во избежание скопления посетителей можно воспользоваться информационно-библиотечными услугами в удаленном режиме.