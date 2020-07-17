Об этом свидетельствуют данные исследования группы "Рейтинг".Согласно опубликованным данным исследования общественно-политических настроений жителей Харьковской области, проведенного социологической группой "Рейтинг", 59% жителей региона недовольны работой Владимира Зеленского. 28% работу оценили как положительную, а 13% не смогли дать однозначную оценку результатам.
Деятельностью Премьер-министра Дениса Шмыгаля недовольны - 61%, довольны - 7%, затруднились оценить - 32%. Работой Верховной Рады недовольны - 78%, довольны - только 8%.
Кроме того, из опрошенных лишь 14% считают, что страна движется в правильном направлении, 72% - противоположного мнения.