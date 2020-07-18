Маленькая жительница Лозовой хотела погладить хозяйскую собаку, но та в ответ на проявление нежности схватила ее за лицо. Почему у животных может быть такая реакция и как вести себя при встрече с агрессивным псом, выяснял «Вечерний Харьков».

Не дразните собаку

Агрессия вызвана страхом

Рулетка вместо поводка – это зло

Этот инцидент произошел на днях в Лозовой Харьковского района – собака вцепилась в лицо девочке, которая хотела ее погладить. Сейчас родители ребенка разыскивают владельца немецкой овчарки. Однако, как написала в соцсетях ее мама, жаловаться на собачника в полицию семья не собирается.«Мужчина гулял с немецкой овчаркой. Моя дочь подошла к нему с просьбой погладить собаку. Собака схватила ее за лицо. Просьба к хозяину – откликнуться. Претензий у нас к нему нет! Нужно найти собаку, чтобы ребенку не делали уколы от бешенства. В полицию мы не обращались и обращаться не будем. Пожалуйста, отзовитесь», – пишет Мария Рыбалка.Почему же собака столь агрессивно отреагировала на теплые проявления чувств ребенка?– Однозначного объяснения этому нет, – говорит руководитель Общества содействия обороне Украины – Харьковского областного центра служебного собаководства (ОСОУ-ХОЦСС) Александр Тронько. – Домашняя адекватная собака никогда просто так не бросится. Однако мы не знаем состояния конкретного пса, что с ним перед этим делали. Возможно, он болеет или что-то его беспокоит… Скорее всего, эта собака не проходила обучение. Хотя я считаю, что все собаки служебных пород – стаффордширский терьер, бультерьер, питбуль, овчарка – обязательно должны пройти обучение, как минимум общий курс дрессировки. Раньше существовала система ДОСААФ: покупаешь щенка – обязательно проходишь кинологический минимум. Да и не так-то просто было купить собаку служебных пород. Сейчас этого, к сожалению, нет – заводи кого хочешь и делай что хочешь. Все это спускается на тормозах. Вот и получаем плоды. А дети есть дети. Девочка могла случайно сделать собаке больно – у них есть достаточно болезненные места.По словам руководителя кинологической службы, родителям нужно учить детей, как вести себя с собакой. Нередко детвора – сознательно или несознательно – провоцируют животное на нападение. Александр Тронько припомнил случай, который произошел пару лет назад под Харьковом – овчарка выскочила из вольера и загрызла пятилетнего мальчика.– Это была обычная сторожевая собака, овчарка, которая охраняла соседский двор. Каждый день мальчик и девочка из семьи ромов приходили к вольеру, где она находилась, и дразнили ее, бросали в нее кирпичи и палки. В результате собака перегрызла сетку-рабицу и бросилась на обидчиков, случайно клыком зацепив сонную артерию на шее мальчика. Он умер на месте. Хотя это вполне адекватная собака, если ее каждый день не дразнить, – рассказывает руководитель кинологической службы. – Мы ее забрали и устроили на таможню. Сейчас она там работает – охраняет склад.Любая агрессия собаки вызвана ее собственным страхом, замечает кинолог.– Есть страх за свое место в стае. Мы же взяли животное и притащили его в свою – то есть в семью, где есть папа, мама, ребенок и собака. И она борется за свое место, боится его потерять. Некоторые хозяева говорят: «Ой, она меня ревнует». Это дилетантство. Собака очень боится потерять свое место в этой семье и отстаивает его, проявляя агрессию, – объясняет Александр Тронько.Нередко люди теряются, оказавшись на узкой дорожке один на один с агрессивным псом. Главное в это ситуации справиться с собственным страхом, подсказывает кинолог.– Собака реагирует на тех, кто ее боится. От страха человек выделяет целый коктейль феромонов, и собака их чувствует, – говорит Александр Тронько. – Ни в коем случае нельзя провоцировать животное – махать руками, ногами, хвататься за палку. Почему собака бросается на пьяных? Да потому что человек в алкогольном опьянении ведет себя неадекватно – шатается, падает. Если при вас есть сумка, выставьте ее перед мордой собаки как щит и уходите от нее в сторону, по касательной.Выгуливать четвероногого члена семьи необходимо в наморднике и на поводке. А вот рулетка, которую используют в качестве поводка, – это настоящее зло, замечает кинолог.– Некоторые просто не успевают переключить рулетку и собака свободно убегает от хозяина на пять метров, – рассказывает Александр Тронько. – Или такой вариант. Идет хозяин с собакой – вдруг она чего-то испугалась, дернулась, и человек роняет эту рулетку, которая, сматываясь и грохоча, летит следом за животным. Собака и без того перепугана, а тут еще получает под зад догнавшей ее рулеткой. В это время какой-нибудь сердобольный прохожий, видя такое дело, хочет помочь: «Я поймаю вашу собаку». Пес же, занявший оборонительную позицию, «хап» его за ногу, потому что именно этот прохожий вызвал у четвероногого ассоциацию со страшной рулеткой.