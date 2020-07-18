Германия наградила украинку Анастасию Гулей орденом за заслуги Федеративной Республики Германия (орден "Крест за заслуги на ленте").

Награду вручили за активность в увековечивании памяти жертв национал-социалистической диктатуры, говорится в сообщении официального сайта Посольства Германии в Украине.Во время Второй мировой войны украинка пережила гестаповские тюрьмы и концентрационные лагеря Аушвиц и Берген-Бельзен, а после ее окончания - посвятила жизнь примирению: последние 20 лет она рассказывает о пережитом следующим поколениям, в том числе в Германии.На церемонии награждения немецкий дипломат и посол Германии в Украине Анка Фельдхузен отметила, что для ее народа главное сохранить историю и память о человеконенавистнической диктатуре национал-социализма.- Ваш голос (Анастасии Гулей - ред.) против забвения есть и остается несоизмеримо весомым,- подчеркнула она, добавив, что возможность заглянуть в темные страницы жизни "дает возможность молодежи извлекать собственные уроки из истории".Орден за заслуги ФРГ является высшим признанием Германией заслуг перед обществом и присуждается за особые заслуги перед страной, а также за политические, социально-экономические и духовные достижения. Он был учрежден в 1951 году, с этого времени награду получили почти 260 000 человек.