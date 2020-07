Украинский ПЕН-клуб и Харьковский литературный музей объявили участников Харьковской литературной резиденции 2020 года. С 15 августа до 15 сентября в Харькове будут жить и работать два писателя и два переводчика из разных городов.

Жюри рассмотрело три десятка заявок

Писатель – это разведчик истории

Гости жаждут харьковских впечатлений

Наблюдаем оживление читательского интереса

Писатели Максим Беспалов (Днепр/Львов) и Банди Шолтес (Ужгород), а также переводчики Татьяна Родионова (Киев) и Юрий Матевощук (Тернополь) в течение месяца будут жить в Харькове, чтобы закончить работу над произведением или переводом и глубже познакомиться с харьковской городской средой и культурным контекстом, сообщает Bagels & Letters. В исследовательской работе и погружении в харьковские реалии им будут помогать сотрудники Харьковского литмузея.По словам куратора литературной резиденции, сотрудницы Харьковского литмузея Татьяны Пилипчук, цель резиденции – не только помочь авторам спокойно поработать над произведениями, но и дать им возможность узнать Харьков, а затем стать его новыми «агентами» в культурном мире.– Мы хотим, чтобы Харьков был известен прежде всего своими активными культурными процессами, чтобы сюда ехали как в город, где генеририруются смыслы, важные для всей страны, – говорит Татьяна Пилипчук.Участников выбирало жюри, в состав которого вошли писатели, члены украинского ПЕН-клуба Сергей Жадан, Екатерина Калитко, Андрей Курков, Наталья Сняданко и Остап Сливинский. Всего на на рассмотрение жюри поступило 28 заявок, среди которых 19 – от авторов прозаических произведений, девять – от переводчиков.Поэт и переводчик Остап Сливинский отмечает, что в украинской литературе в последнее время очень заметны две тенденции: интерес к историческим темам (прежде непростых, травматических, преимущественно родом из ХХ века) и притяжение к языку литературы факта, репортажа, исторического расследования.– Идеи, которые предложили заявители, как раз иллюстрируют обе эти тенденции, – считает Остап Сливинский. – И это очень хорошо. Украинская литература хочет заполнять пустоты, недомолвки, разрывы памяти. Хочет быть немного больше, чем "фикшн", но в то же время максимально использовать все возможности, которые дает фантазия. Потому что только посредством фикции можно ближе подступиться к правде.Вместе с тем президент украинского ПЕН-клуба Андрей Курков замечает, что интерес к историческим моментам, который усматривается в некоторых проектах, касается тех драм в украинской истории, которые уже изучались, литературно прорабатывались и стали в определенной степени «каноническими».– А очень хотелось бы, чтобы писатели пытались открывать в исторической прозе малоизвестные или вообще неизвестные страницы, – говорит Андрей Курков. – Ибо писатель – это разведчик истории, а не только человек, который ее пересказывает. Принимая во внимание прошлогодние конкурсы, рад, что произошла эволюция – как в смысле возможностей использования резиденции, так и в отношении к выбранным темам.Максим Беспалов будет работать над романом «Пожар», посвященным истории украинской эмиграции в США. События романа развиваются в нескольких временных измерениях – с конца XIX века до 1960-х с мостиком в настоящее. История одной галицкой семьи будет разворачиваться на фоне таких исторических событий, как голод в Галичине, эмиграция украинцев в Северную Америку, пандемия испанки, расцвет и упадок шахтерского городка Централия в Пенсильвании, который сегодня знают как город-призрак – прототип Сайлент Хилда из известной компьютерной игры.Юрий Матевощук собирается закончить перевод двух книг одного из самых заметных польских прозаиков середины ХХ века Корнеля Филиповича – «Дневник антигероя» и «Сад господина Ничке». Обе книги рассказывают о событиях Второй мировой войны. По мнению переводчика, в них есть много параллелей с современной войной на востоке Украины.Татьяна Родионова вместе с переводческой группой «VERBация» поработает над романом Томаса Вулфа с рабочим названием You Can not Go Home Again («Домой возврата нет»). Отдельные фрагменты романа выходили в 1973 году в журнале «Вселенная» в украинском переводе Эмиля Хоменко. В том же году Эмиль Хоменко перестал переводить и посвятил жизнь математике и кибернетике. «VERBация» стремится закончить перевод, приняв во внимание видение Эмиля и стилистические особенности его текста.Банди Шолтес жаждет харьковских впечатлений, которые нужны ему для сборника рассказов «МРТ». Приключения его героев происходят в Ужгороде, Варшаве, Львове, Одессе и – теперь уже без сомнения – в Харькове. Автор набирался впечатлений на Балтийском и Черноморском побережьях, в автобусах, поездах, синагоге, частной клинике, липовой набережной, гастрономе, барах, вокзалах, краковском хостеле, кебабных и других местах, которые позволят читателя лучше узнать собственную страну и ближайших соседей.Если в прошлом году переводчица была всего одна – Ярослава Стриха, то в этом, как отмечает жюри, представленные переводческие проекты были значительно сильнее, поэтому было принято решение поддержать две заявки с переводом.Писательница и переводчица Наталья Сняданко уверена, что каждая новая литературная резиденция в Украине является знаковым событием, поскольку их критически мало и часто они исчезают после кратковременного существования. Харьковская литературная резиденция, по ее словам, является счастливым исключением. Она динамично развивается, ежегодно видоизменяется и в этом году примет сразу двух переводчиков.– Этот сегмент книжного пространства в Украине все еще очень ограничен, – отмечает Наталья Сняданко. – Хотя в последние годы наблюдаем оживление как читательского интереса к переводным книгам, так и издательской деятельности. Переводческих проектов в этом году поступило много, и выбор дался нам непросто.Татьяна Пилипчук отмечает, что в этом году программа пребывания авторов в Харькове составляется с учетом эпидемиологической ситуации, поэтому встречи с читателями планируются в онлайн-формате или с ограниченным количеством участников на открытом воздухе.