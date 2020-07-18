Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, вечером 17 июля в полицию поступила информация, что 39-летний гражданин Иордании выпрыгнул из окна гостиничного номера, расположенного на 4-м этаже дома по улице Плехановской. От полученных травм он скончался в карете скорой помощи.Прибывшие на место следователи предварительно установили, что в номере отеля произошло возгорание личных вещей мужчины и кровати. В результате пожара иностранец выпрыгнул из окна.Информация внесена в Единый реестр. Все обстоятельства сейчас устанавливают работники полиции.