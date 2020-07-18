Полицейские устанавливают личность умершего.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, сегодня утром в Немышлянское отделение полиции поступило сообщение от женщины о том, что у гаража по проспекту Маршала Рыбалко лежит большой пакет, из которого исходит неприятный запах.Прибывшее на место вызова руководство, следственно-оперативная и криминалисты обнаружили тело мужчины, завернутое в ковер и полиэтиленовый пакет.В данные момент полицейские устанавливают личность мужчины и обстоятельства его смерти. Подробности уточняются