Мужчина незаконно хранил по месту жительства каннабис и гашиш.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, в рамках проведения операции «Мак», во время санкционированного обыска в квартире 37-летнего мужчины, правоохранители изъяли 64 пакета различного объема с сухим измельченным веществом растительного происхождения общим весом около 3 кг.По словам правонарушителя, найденным веществом является марихуана и гашиш, которые он хранил для собственного употребления.На данный момент, полицейские инициировали расследование по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.