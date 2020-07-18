На сегодняшний день харьковчанам ремонт обошелся почти в 215 миллионов гривен.

Как сообщает "Харьковский антикоррупционный центр", Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета планирует за 25 миллионов гривен сделать капитальный ремонт моста по проспекту Льва Ландау на эстакаде №1 по улице Ивана Багряного. Об этом антикоррупционерам стало известно из публикации на сайте электронных закупок "Prozorro".На данный момент на ремонт моста заключено 10 договоров на 214,5 млн.грн. Все договоры заключили с ООО «Специализированная механизированная колонна № 23»."В рамках ремонта моста по ул. Льва Ландау, прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении одному из руководителей управления по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета из-за того, что тот принял некачественные опоры при ремонте моста Льве Ландау", - напомнили в Харьковском антикоррупционном центре.