Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, 60-летний житель поселка Левковка Змиевского района на чердаке своего дома хранил 32 патрона различного калибра, 5 штык-ножей к оружию, 5 корпусов гранат РГД-33 без взрывателя времен Второй Мировой войны, снаряд, 2 емкости с порохом, корпус винтовки, пулемета и автомата.Изъятое направлено для проведения экспертного исследования.По словам начальника Змиевского отдела полиции Романа Горбунова, следователем по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.Место приобретения и цель хранения оружия и боеприпасов устанавливается