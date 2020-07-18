Видимых следов насильственного преступления на теле мужчины не обнаружили.

Как стало известно из сообщения пресс-службы ГУНП, информация о том, что в пруду города Валки обнаружено тело мужчины, поступила в полицию 17 июля около 16:30."На место выезжали следственно-оперативная группа Валковского отдела полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Видимых признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено", - сообщили в ведомстве..Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.В настоящее время полицейские устанавливают личность гражданина и обстоятельства его смерти.