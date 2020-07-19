В пятницу, 17 июля, состоялось внешнее независимое тестирование по химии – последнее тестирование основной сессии ВНО-2020, сообщили в Министерстве образования и науки.Основная сессия ВНО стартовала 25 июня и проводилась в условиях адаптивного карантина. В нем приняли участие боле 275 тысяч абитуриентов. Они сдавали такие предметы:
- украинский язык и литература – 275 081 человек;
- история Украины – 174 714;
- математика – 152 180;
- физика – 22 284;
- английский язык – 105 157;
- другие иностранные языки (испанский, французский, немецкий) – 2 277;
- биология – 75 640;
- география – 92 962.
Пороговые баллы «сдал / не сдал» для ВНО по математике – 9 баллов, по физике – 12. 23 июля экспертная комиссия при УЦОКО установит пороговые баллы для ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранным языкам и биологии, 28 июля – по географии и химии.
Дополнительная сессия ВНО начнется 24 июля и будет продолжаться до 10 августа.