С начала месяца подорожала доставка природного газа для жителей Харьковской области. Правда, пока не столь существенно, как ранее запланировала Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг. А вот жители Харькова будут платить по-прежнему.

С 1 июля жителям Харьковской области доставка газа обходится дороже, чем в первом полугодии. Как сообщила «Вечернему Харькову» начальник управления внешних коммуникаций АО «Харьковгаз» Ольга Клименко, постановлением НКРЭКУ от 24 декабря 2019 года были установлены тарифы на доставку природного газа для АО «Харьковгаз» на 2020 год.– С 1 января тариф на доставку составлял 1,236 грн за кубометр (с НДС), а с 1 июля должен был составить 1,524 грн. Однако в конце июня государственный регулятор изменил свое прежнее решение и установил для АО «Харьковгаз» тариф в размере 1,356 грн за кубометр, то есть на 11% меньше запланированного, – рассказала Ольга Клименко.Также с 1 июля изменился и размер минимального платежа для потребителей, которые не использовали газ в минувшем газовом году.– В соответствии с требованиями Кодекса газораспределительных систем все потребители, домовладения которых подсоединены к газовым сетям, обязаны оплачивать услуги по доставке газа. Карантин или отсутствие потребления газа не освобождают от обязательств по своевременным расчетам, – отмечает Ольга Клименко. – Если наш клиент не использовал газ в прошлом газовом году, для него государственным регулятором установлена минимальная обязательная оплата услуг по доставке газа. С 1 июля она составляет: при наличии газовой плиты – 4,41 грн в месяц; при наличии газовой плиты и газового водонагревателя – 14,24 грн в месяц; если есть отопительный прибор – 35,49 грн в месяц.Не придется платить за доставку голубого топлива лишь в том случае, если вы «отрезаны» от газа.– Плата за доставку газа не начисляется только в случае, если потребитель обратился в газовую компанию с заявлением о расторжении публичного договора на распределение топлива, а его домовладение отключено от газовых сетей механическим путем, – уточнила представитель «Харьковгаза».Для жителей Харькова с 1 июля стоимость доставки газа не изменилась.– Согласно постановлению НКРЭКУ от 24 декабря 2019 года тариф на услуги распределения природного газа для АО «Харьковгоргаз» составляет с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года включительно – 0,30 грн за кубометр в месяц (без учета НДС) и с 1 июля 2020 – 0,32 грн за кубометр (без учета НДС). Но с 1 июля тариф не изменился и остался на уровне январского, то есть 0,30 грн за кубометр без НДС и 0,36 грн – с НДС, – сообщила «Вечернему Харькову» руководитель пресс-службы АО «Харьковгоргаз» Марина Зубова.Неизменным остался и размер минимального платежа для потребителей, которые не использовали газ в минувшем газовом году.– С 1 июля обязательная оплата услуг по-прежнему составляет: при наличии газовой плиты – 1,17 грн в месяц; при наличии газовой плиты и газового водонагревателя – 3, 78 грн в месяц; если есть отопительный прибор – 9, 42 грн в месяц, – уточнила Марина Зубова.По данным Ольги Клименко, на 1 тюля 2020 года долги за доставку газа имеют 10% домовладений Харьковской области.– Большая часть потребителей-должников уже получила досудебные уведомления с требованием оплатить долг. В случае неуплаты, вопрос о взыскании стоимости услуг будет решаться в суде. После подачи искового заявления потребителю придется оплатить кроме суммы долга еще и судебный сбор, минимальный размер которого составляет 2100 гривен, – предупредила Ольга Клименко.Кроме бытовых потребителей, задолженность за доставку газа имеет 31 теплоснабжающая компания Харьковской области.– По прогнозным подсчетам, до начала отопительного сезона их суммарный долг может достичь 60 миллионов гривен. Это существенно усложнит своевременное начало и стабильное прохождение зимнего периода, – прогнозирует Ольга Клименко. – Ведь именно за счет тарифа на доставку газа и его своевременной оплаты ремонтируются, меняются, обслуживаются газовые сети, устраняются повреждения труб. Большинство этих работ связано с отключением газа и выполняется в летний период.