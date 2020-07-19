Пандемия коронавируса COVID-19 установила новый антирекорд по скорости распространения. За последние 100 часов во всем мире был подтвержден миллион случаев заражения.

Общее число инфицированных превысило 14 млн, сообщает Reuters в субботу, 18 июля."Распространение коронавируса ускоряется наиболее быстрыми темпами в Северной и Южной Америке, на которые приходится более половины инфекций в мире и половина смертей", – пишет агентство.Наиболее пострадавшая от пандемии страна – США, где официально подтверждены 3,7 млн случаев заражения. Причем в последние дни число ежедневно выявленных там случаев превышало 70 тысяч. Бразилия на втором месте с 2 млн случаев, третьей идет Индия – свыше 1 млн.По данным статистического сайта Worldometer, число жертв пандемии превысило 600 тысяч человек. Больше всего умерших в США (142 тыс.), Бразилии (78 тысяч) и Великобритании (45 тысяч).Напомним, что в мире начинается вторая волна пандемии коронавируса. В связи с этим разные страны возвращают снятые ранее карантинные меры и вводят новые.