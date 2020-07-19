Лето было и остается сезоном ремонтов независимо от сопутствующих обстоятельств. Если вы решили экономно и по-быстрому обновить пол на кухне – отбросьте предрассудки и присмотритесь к линолеуму. Современный линолеум и тот, что остался в вашей памяти со времен СССР, – совершенно разные вещи. Так какому отдать предпочтение – натуральному или искусственному?

Рачительных хозяев привлекает то, что хороший линолеум не боится влаги, почти не продавливается под кухонной мебелью и легко моется. При всех достоинствах это напольное покрытие остается гораздо доступнее своих «собратьев» — паркета и водостойкого ламината – и зачастую гораздо больше подходит для использования на кухне.Так какой линолеум положить на кухне – натуральный или искусственный?Строго говоря, линолеумом имеет право называться натуральное напольное покрытие, сделанное из льняного масла, древесной и пробковой муки, известкового порошка, смол и натуральных пигментов. Основой для этой смеси обычно служат натуральные ткани, например джутовое волокно, или нетканые материалы. Технология изготовления натурального линолеума со времен его изобретения почти не изменилась, зато производители научились придавать покрытию яркие и стойкие цвета и создавать оригинальные декоры. Такой линолеум абсолютно экологичен и гигиеничен в использовании, может служить 30–40 лет, совершенно не теряя своих свойств. Он не боится огня, самых сильных кухонных загрязнений и агрессивной бытовой химии. Отлично держит тепло и имеет хорошие звукоизолирующие свойства. Все эти качества роднят его с натуральным пробковым покрытием. Единственный условный минус — цена.Синтетический аналог стоит ощутимо дешевле. Искусственный линолеум сделан из поливинилхлорида. ПВХ-покрытия обладают многими достоинствами своего натурального собрата. Однако прослужит такое покрытие меньше – 5–10 лет в зависимости от качества.Несмотря на сомнения в экологической безопасности синтетического покрытия, специалисты утверждают: качественный линолеум из ПВХ вполне безопасен. Хороший линолеум обязан соответствовать нормам ДСТУ и европейским нормам EN, он не имеет резкого неприятного запаха и «сального» блеска.Искусственное покрытие бывает гомогенным и гетерогенным. В первом случае однородный слой материала не имеет основы. Он тонкий, но прочный. Как правило, такое покрытие имеет очень стойкий к истиранию рисунок. Во втором случае речь идет о многослойном линолеуме. Такой «бутерброд» помимо основы имеет пару слоев ПВХ, декоративный окрашенный слой и прозрачный защитный слой, который защищает его от истирания.Для кухни имеет смысл предпочесть не бытовой, а полукоммерческий линолеум. Он менее чувствителен к механическим повреждениям, так как имеет более прочный защитный слой, толщина которого составляет от 0,35 до 0,7 мм. При выборе линолеума для кухни можно руководствоваться простым правилом – чем тяжелее покрытие, тем выше его плотность, а значит лучше характеристики и дольше срок службы.